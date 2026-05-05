Ferrovie Salis audita alla Camera dei Deputati | A Genova servono tempi certi e soldi

La sindaca di Genova ha partecipato a un’audizione alla Camera dei Deputati, sottolineando l’importanza di avere tempi certi e coperture finanziarie per i progetti ferroviari in città. Ha anche evidenziato la necessità di una governance stabile per migliorare la mobilità ferroviaria locale. La discussione si è concentrata sui principali aspetti di investimento e pianificazione necessari per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

Tempi certi, coperture finanziarie e una governance stabile: questi sono i tre elementi che, secondo la sindaca di Genova Silvia Salis, servono alla mobilità ferroviaria della città.Salis è stata audita dalla commissione Trasporti della Camera dei Deputati oggi, martedì 5 maggio, nell’ambito.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuova caserma dei vigili del fuoco: "Adesso servono tempi certi" "Bene il piano asfaltature. Ma servono tempi certi""Fare opposizione non significa dire no per principio, ma valutare nel merito ciò che viene proposto.