Ferrante in arte Soterus espone a Santa Sofia

Un artista noto con il nome di battesimo Salvatore Ferrante, conosciuto anche come Soterus, ha aperto una mostra al ristorante La Contessa, situato in via Nefetti 5 a Santa Sofia. La esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 giugno e presenta le opere dell’artista. La mostra si può visitare durante gli orari di apertura del locale.

Si può visitare al ristorante la Contessa in via Nefetti 5 a Santa Sofia fino al 30 giugno la mostra dell’artista Salvatore Ferrante, in arte Soterus. Sono 30 le opere esposte dell’artista che vive a Torrita di Siena, dove ha iniziato il suo percorso artistico caratterizzato dalla fusione tra la pittura con pigmenti e l’artigianato del legno, frutto della sua esperienza nel restauro dove le sue opere uniscono l’intarsio a bassorilievo con la pittura. Nella esposizione santasofiese l’ispirazione di Soterus trae origine dai colori vivaci dell’arte naïf, dai cieli di Van Gogh e dalle forme sinuose di Tamara de Lempicka utilizzando resine naturali e pigmenti da lui stesso creati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrante, in arte Soterus, espone a Santa Sofia Notizie correlate Leggi anche: "L’arte come riflesso dell’anima", Sandirocco espone nella cappella Santa Sofia Sabrina Ferrante espone sul lungomareAll’Art MBT, il locale di tendenza sul lungomare di Cesenatico, espone Sabrina Ferrante, un’artista capace di trasformare il dolore in colore, il...