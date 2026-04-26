Sabrina Ferrante presenta le sue opere sul lungomare di Cesenatico presso l’Art MBT, il locale noto per l’attenzione all’arte contemporanea. L’artista espone le sue creazioni, caratterizzate da un forte uso del colore e da elementi che richiamano emozioni come il dolore, il silenzio e la solitudine. La mostra è accessibile al pubblico e resterà aperta fino a fine mese.

All’Art MBT, il locale di tendenza sul lungomare di Cesenatico, espone Sabrina Ferrante, un’artista capace di trasformare il dolore in colore, il silenzio in gesto, e la solitudine in nuova espressione. Nata a Ferrara, cresciuta in Germania, vissuta in provincia di Milano e a San Leo, Ferrante ha attraversato stagioni diverse dell’esistenza, fino a stabilirsi per molti anni a Pugliano in provincia di Rimini. Oggi vive a Bellaria Igea Marina, dove ha trovato anche una nuova stagione personale e artistica. La sua storia pittorica nasce quasi in punta di piedi, dentro le stanze della memoria. Dopo la scomparsa del marito, Sabrina si è ritrovata davanti agli strumenti della sua passione, tubi di colore a olio, un cavalletto, pennelli, spatole e una tela.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabrina Ferrante espone sul lungomare

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