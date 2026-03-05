F1 Fernando Alonso | Dolori alle dita per l’Aston Martin? Se fossi in lotta per il titolo guiderei 3-4 ore…

Durante una dichiarazione recente, Fernando Alonso ha commentato i dolori alle dita causati dall’auto dell’Aston Martin, affermando che se fosse in corsa per il titolo, avrebbe guidato per molte più ore senza lamentarsi. L’ex pilota, due volte campione del mondo, ha mostrato il suo carattere diretto e ironico, lasciando intendere che la sua esperienza gli permette di affrontare meglio le difficoltà in pista.

La solita ironia tagliente di Fernando Alonso, quando qualcosa non va sull'auto che guida. Il veterano spagnolo, due volte campione del mondo (2004 e 2005) in F1, rimanda – in un certo senso – le dichiarazioni al mittente. Nelle scorse ore infatti, Adrian Newey (a capo del progetto per la scuderia britannica) aveva detto sulla situazione della "sua" Aston Martin: "Fernando (Alonso, ndr) ha la sensazione di non poter fare più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance (Stroll, ndr) è dell'opinione di non poter superare la soglia dei 15 giri". Questa la replica dell'asturiano: "Voglio essere chiaro, non è un qualcosa di doloroso.