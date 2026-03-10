San Donato | minorenne con coltello e droga fermato

Un minorenne di 15 anni è stato fermato in via Tiburtina Valeria mentre portava con sé un coltello a serramanico e alcune sostanze stupefacenti. La Polizia ha eseguito il controllo e ha proceduto all’identificazione del ragazzo, che è stato successivamente accompagnato in commissariato. La vicenda si è svolta nel corso del pomeriggio, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o azioni successive.

Un ragazzo di quindici anni è stato identificato mentre si trovava in possesso di un coltello a serramanico e sostanze stupefacenti lungo la via Tiburtina Valeria. L'episodio, verificatosi il pomeriggio del 5 marzo, ha portato alla denuncia penale per porto d'armi e al coinvolgimento della prefettura per lo spaccio o possesso di droga. L'intervento non è nato da una pattuglia regolare, ma dalla vigilanza attiva di due agenti di polizia fuori servizio che hanno notato comportamenti sospetti. La dinamica si è sviluppata nei pressi di un'attività commerciale, dove i due giovani si aggiravano con un atteggiamento irrequieto che ha destato l'allarme.