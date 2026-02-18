Oltre 150 missioni dal 2020 ad oggi, "è bello contribuire a dare continuità alla vita". Quello di Peschiera Borromeo è, in Lombardia, tra i pochi comandi della polizia locale a eseguire il trasporto urgente di organi destinati ai trapianti. Espiantati alle persone decedute, cuore, reni, fegato, polmoni e altri tessuti possono regalare una nuova speranza: i "ghisa" di via Carducci sono un piccolo, grande tassello di questa catena di solidarietà. Da sei anni a questa parte, infatti, 14 dei 22 agenti del comando, compreso il comandante Danilo Cilano, a rotazione e in maniera volontaria danno la loro disponibilità, giorno e notte, qualora si rendesse necessario un pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La task force per il trasporto organi: "Abbracci che restano nel cuore"

