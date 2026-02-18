La task force per il trasporto organi | Abbracci che restano nel cuore
Oltre 150 missioni dal 2020 ad oggi, "è bello contribuire a dare continuità alla vita". Quello di Peschiera Borromeo è, in Lombardia, tra i pochi comandi della polizia locale a eseguire il trasporto urgente di organi destinati ai trapianti. Espiantati alle persone decedute, cuore, reni, fegato, polmoni e altri tessuti possono regalare una nuova speranza: i "ghisa" di via Carducci sono un piccolo, grande tassello di questa catena di solidarietà. Da sei anni a questa parte, infatti, 14 dei 22 agenti del comando, compreso il comandante Danilo Cilano, a rotazione e in maniera volontaria danno la loro disponibilità, giorno e notte, qualora si rendesse necessario un pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cuore bruciato, l'indagine sugli errori: «Personale non addestrato per il trasporto di organi»Il personale ha deciso di non partire per Bolzano con la custodia hi-tech perché non si sentiva preparato.
Il cuore ‘bruciato’ sul bambino di Napoli e il chirurgo della task force: “Situazione delicatissima. Quando è possibile il trapianto”Il chirurgo della task force ha spiegato che il cuore del bambino di Napoli si è deteriorato a causa di complicazioni post-operatorie, mettendo a rischio la sua vita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Task Force Giovanisì: riparte il viaggio con i giovani protagonisti del cambiamento; Tajani presiede nuova riunione Task Force dazi; Task force per via Roma: Polizia locale e volontari, così presidieremo la città; Prima riunione task force ospedale Monopoli-Fasano.
La task force per il trasporto organi: Abbracci che restano nel cuorePeschiera Borromeo, la squadra di vigili specializzata ha realizzato oltre 150 missioni: sempre disponibili. Dalla corsa Milano-Ancona in due ore e mezza al soccorso all’ambulanza, ricordi indelebili ... ilgiorno.it
Task force per via Roma: Polizia locale e volontari, così presidieremo la cittàIl comandante Doria in vista della chiusura del traffico per i lavori al sottopasso Venti agenti al mattino e dieci al pomeriggio. Nessuno resterà in ufficio. msn.com
San Valentino: Il Regalo Perfetto è un Abbraccio di Stile Quest'anno a San Valentino stupisci chi ami con un classico intramontabile. La nostra felpa girocollo Norway non è solo un capo d'abbigliamento, ma una promessa di comfort e qualità. Perché facebook
Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: "Quest'uomo mi ha rubato il cuore" x.com