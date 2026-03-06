Concerto per ricordare la musicista Ella von Schultz Adaïewsky nel centenario della morte

In occasione del centenario della morte di Ella von Schultz Adaïewsky, musicista, etnomusicologa, compositrice e scrittrice, l’Associazione Musicale Sergio Gaggia organizza un concerto che si svolgerà tra Veneto e Friuli Venezia Giulia a partire da marzo. L’evento fa parte di un programma di celebrazioni che coinvolge diverse iniziative in varie località, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura della musicista.

Nel centenario dalla morte di Ella von Schultz Adaïewsky (1846–1926), musicista, etnomusicologa, compositrice e scrittrice, l'Associazione Musicale Sergio Gaggia promuove un articolato percorso di celebrazioni che prende avvio nel mese di marzo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per culminare l'8 marzo alle ore 18 al Teatro Luigi Bon di Tavagnacco, in collaborazione con il Comune di Resia. In programma un concerto-reading con la partecipazione del gruppo folkloristico della Val Resia, del mezzosoprano francese Victoire Bunel e del pianista Andrea Rucli, con i professori Paola Barzan e Ilario Meandri voci recitanti di un testo scenico.

