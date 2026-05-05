Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile al Planetario

Il 7 maggio alle 21 presso il Planetario di Roma si terrà un evento dedicato alla Giornata Internazionale dei Planetari intitolato “Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile”. La serata è rivolta a cittadini e appassionati interessati a esplorare l’universo attraverso attività e presentazioni che mettono in risalto gli aspetti invisibili del cosmo. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate a questa ricorrenza.

In occasione della Giornata Internazionale dei Planetari, il prossimo giovedì 7 maggio alle ore 21.00 il Planetario di Roma invita i cittadini e gli appassionati alla serata evento dal titolo “Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile”, in cui protagoniste saranno le.🔗 Leggi su Romatoday.it Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026 | All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions Notizie correlate Sentire l’Universo: Suoni Stellari al PlanetarioCosa: L’evento speciale Feeling the invisible Universe – Sentire l’Universo invisibile, un’esperienza immersiva che traduce i dati astronomici in... FC 26 Evoluzione: Il muro invisibile (The Invisible Wall)Questa nuova Evoluzione è dedicata a chi vuole trasformare un mediano d’argento in una diga invalicabile per il proprio centrocampo. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Planetario di Roma, il 7 maggio l’evento Feeling the invisible Universe con la NASA; Al Planetario di Roma Feeling the invisible Universe il 7 maggio -. Warped galaxies help map the invisible universeMost of the matter and energy in the cosmos does not shine, yet its presence is written into the way galaxies twist, stretch, and smear across the sky. By treating those warped galaxies as data rather ... msn.com