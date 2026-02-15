Questa nuova Evoluzione è dedicata a chi vuole trasformare un mediano d’argento in una diga invalicabile per il proprio centrocampo. Con un costo di 35.000 crediti o 250 FC Points, questo potenziamento si focalizza sulla solidità difensiva e sulla capacità di spezzare il gioco avversario. Dettagli e Requisiti di Ammissione. Scadenza: 17 giorni.. Posizione: CC o CDC.. OVR max: 87.. Velocità max: 85.. Ruoli totali max: 4.. Vincolo Speciale: Deve essere una carta Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Miglioramenti: La Metamorfosi del Mediano. L’upgrade trasforma radicalmente la carta, portandola a livelli competitivi con i migliori pari ruolo del gioco: Upgrade Statistiche: Riceve un massiccio +15 di Valutazione Generale (fino a 88), con potenziamenti di +20 in parametri critici come Intercettazioni (max 89), Lettura difensiva (max 88) e Contrasto in piedi (max 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione: Il muro invisibile (The Invisible Wall)

Gilberto Silva, ex centrocampista dell’Arsenal degli “Invincibili”, ha ottenuto una carta speciale da 89 di valutazione in FIFA, grazie alla sua prestazione eccezionale nella fase a eliminazione diretta.

