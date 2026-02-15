FC 26 Evoluzione | Il muro invisibile The Invisible Wall
Questa nuova Evoluzione è dedicata a chi vuole trasformare un mediano d’argento in una diga invalicabile per il proprio centrocampo. Con un costo di 35.000 crediti o 250 FC Points, questo potenziamento si focalizza sulla solidità difensiva e sulla capacità di spezzare il gioco avversario. Dettagli e Requisiti di Ammissione. Scadenza: 17 giorni.. Posizione: CC o CDC.. OVR max: 87.. Velocità max: 85.. Ruoli totali max: 4.. Vincolo Speciale: Deve essere una carta Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Miglioramenti: La Metamorfosi del Mediano. L’upgrade trasforma radicalmente la carta, portandola a livelli competitivi con i migliori pari ruolo del gioco: Upgrade Statistiche: Riceve un massiccio +15 di Valutazione Generale (fino a 88), con potenziamenti di +20 in parametri critici come Intercettazioni (max 89), Lettura difensiva (max 88) e Contrasto in piedi (max 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Muro di ghiaccio (Winter Wall)
FC 26 SBC Gilberto Silva Eroe Stelle della Fase a Eliminazione: Il “Muro Invisibile”
Gilberto Silva, ex centrocampista dell’Arsenal degli “Invincibili”, ha ottenuto una carta speciale da 89 di valutazione in FIFA, grazie alla sua prestazione eccezionale nella fase a eliminazione diretta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: EA SPORTS FC™ 26 annuncia il Team 2 di Future Stars: tra i talenti scelti anche Nico Paz!; Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26; EA Sports Fc sbarca all’Esports Nations Cup 2026 - IGE; EA FC 26 Evoluzione Il Papero Elenco Giocatori Ed Obiettivi.
FC 26 Nuova Evoluzione: Il potere delle proteine (Get Your Protein)Questa Evoluzione è pensata per chi vuole aggiungere sostanza e resistenza atletica ai propri giocatori. Se hai un talento tecnico che pecca di forza fisica, ... imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Il Papero (The Duck)Questa nuova Evoluzione, chiaramente ispirata allo stile di gioco fulmineo di Alexandre Pato, è dedicata ai giovanissimi talenti dell'attacco. È progettata ... imiglioridififa.com
Opening Corrispondenze—the series of conversations dedicated to the invisible connections between disciplines and contemporary languages—is “Nature between art, design and new forms of creativity.” A conversation that explores nature as a source, mate facebook