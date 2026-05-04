Due italiani sono ancora in gara nelle qualificazioni del Masters 1000 di Roma, con Federico Bondioli che ha ottenuto una vittoria convincente nella fase preliminare, assicurandosi un posto nel tabellone principale. Anche Pellegrino ha superato con successo l’ultimo turno di qualificazione, avanzando nel torneo. Rimangono quindi due giocatori italiani ancora impegnati nelle qualificazioni, mentre le partite sono in corso per definire gli ultimi qualificati.

Rimangono due gli italiani ancora in corsa nelle qualificazioni per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Semplicemente straordinario Federico Bondioli, numero 344 della classifica mondiale, che va a battere l’americano Emilio Nava al termine di una pazzesca battaglia di oltre due ore e mezza di gioco in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 7-5, annullando anche un match point. Adesso per il 20enne emiliano ci sarà un durissimo impegno contro il croato Dino Prizmic, testa di serie numero due e reduce da un ottimo torneo a Madrid dove ha battuto Berrettini e Shelton. L’altra vittoria di giornata è stata quella di Andrea Pellegrino. Il pugliese ha dominato contro il francese Hugo Gaston, vincendo addirittura per 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Bondioli firma lo scalpo di lusso nelle qualificazioni a Roma! Avanza anche Pellegrino

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