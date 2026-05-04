Jacopo Vasamì esce di scena nel primo turno delle qualificazioni a Roma | Barrios Vera vince in due set

Jacopo Vasamì è stato eliminato nel primo turno delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. Ha perso contro il cileno Tomás Barrios Vera, che si è imposto in due set. La partita si è conclusa con la vittoria di Barrios Vera, che ha superato Vasamì nel primo turno del tabellone di qualificazione.

Niente da fare per Jacopo Vasamì, eliminato al primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 dal cileno Tomás Barrios Vera (n. 134 ATP). Il giovane mancino azzurro, entrato nel tabellone cadetto grazie a una wild card, ha alzato bandiera bianca con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Una partita in cui la discontinuità di Vasamì si è rivelata il tratto dominante. Una criticità comprensibile, anche alla luce della giovane età, di fronte a un avversario più esperto. Ci si attendeva però qualcosa in più dall’azzurrino, sostenuto dal pubblico di casa, ma le energie supplementari auspicate non si sono materializzate.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacopo Vasamì esce di scena nel primo turno delle qualificazioni a Roma: Barrios Vera vince in due set Notizie correlate Leggi anche: Matteo Berrettini spento, esce di scena al primo turno a Madrid: vince Prizmic in due set Lucrezia Stefanini subisce la rimonta di Jimenez Kasintseva ed esce al primo turno delle qualificazioni di Indian WellsSi ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Masters 1000 di Indian Wells. Aggiornamenti e contenuti dedicati Jacopo Vasamì è il nuovo gigante del tennis azzurroSi racconta che qualche anno fa, al Garden, circolo a pochi metri dall’ippodromo delle Capannelle, da sempre palestra di tantissimi piccoli terraioli romani, un giovanissimo Vasamì abbia cominciato ... ilfoglio.it Chi è Jacopo Vasamì, l’ultimo sparring partner di Sinner a MontecarloIl presente e il futuro del tennis italiano insieme a Montecarlo. Jannik Sinner ha scelto il giovane Jacopo Vasamì per uno degli ultimi allenamenti nel Principato prima della partenza per l’Asia. corrieredellosport.it