Federica Panicucci lancia l' Ambrosiana sul Lago di Como il video
Federica Panicucci ha condiviso un video dedicato all'Ambrosiana, la nave ibrida della Navigazione dei Laghi, appena partita per la stagione sul Lago di Como. La presentazione ufficiale si è svolta a settembre alla presenza del ministro Matteo Salvini. La nave, progettata per il servizio sul lago, è stata varata pochi mesi fa ed è ora pronta per le attività turistiche.
Varata lo scorso settembre alla presenza del ministro Matteo Salvini, la nuova nave ibrida della Navigazione dei Laghi è ora pronta ad affrontare la nuova stagione turistica sul Lario. Ragion per cui, l'azienda ha voluto quale testimonial di del video di lancio promozionale la nota presentatrice.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Tempesta sul Lago di Como, grandine come neve a Cernobbio: il video è impressionanteTuoni, fulmini e chicchi di ghiaccio a terra come neve: la tempesta ha colpito a macchia di leopardo il territorio.
Violenti temporali a Como e sul Lago, grandine come pietre: foto e videoIn pochi minuti il cielo si è chiuso e a Como città ma anche a Senna Comasco, Lezzeno e Bellagio si è abbattuta una violenta grandinata.