Tempesta sul Lago di Como grandine come neve a Cernobbio | il video è impressionante

Una forte tempesta ha interessato il Lago di Como nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo. Attorno alle 19, una grandinata intensa ha colpito Cernobbio, trasformando rapidamente il paesaggio con chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni. Un video che circola online mostra le dimensioni della grandine e l’effetto sul territorio locale.

Tuoni, fulmini e chicchi di ghiaccio a terra come neve: la tempesta ha colpito a macchia di leopardo il territorio. Allerta ancora alta per il vento con raffiche fino a 100 kmh Una tempesta improvvisa e violenta ha colpito il Lago di Como nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, con una violenta grandinata che intorno alle 19 ha trasformato in pochi minuti il paesaggio a Cernobbio. Nel video di Gabriele Magnani si sentono chiaramente tuoni e fulmini, mentre la grandine ricopre strade e prati come fosse neve. Un effetto surreale, durato pochi minuti ma sufficiente a lasciare il segno. Il fenomeno, previsto dall’allerta meteo, ha colpito in modo irregolare diverse zone del Comasco: dall’erbese alla statale 36, fino ad altri paesi del Lago di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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