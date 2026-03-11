Il padre di Federica Mangiapelo sull'ex scarcerato | Ha una vita davanti mia figlia è al cimitero

Il padre di Federica Mangiapelo ha commentato la scarcerazione di Marco Di Muro, che ha ucciso sua figlia nel 2012 nel Lago di Bracciano. Di Muro, che oggi è fuori dal carcere, terminerà di scontare la pena a giugno. La famiglia di Federica si trova ancora a convivere con il dolore della perdita e con la notizia della fine del percorso carcerario dell'ex condannato.

Marco Di Muro che ha ucciso Federica Mangiapelo nel 2012 nel Lago di Bracciano oggi è fuori dal carcere e a giugno finirà di scontare la pena. Il padre Luigi: "Mia figlia al cimitero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

