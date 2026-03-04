Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas Sicilia

A Palermo si è tenuta l’assemblea regionale della Uil Pubblica Amministrazione Anas Sicilia, durante la quale è stato eletto Alessandro Longo come nuovo segretario regionale della Uil Fp Anas Sicilia. L’evento si è svolto nella struttura territoriale Sicilia e ha segnato l’apertura del primo Congresso regionale, con la partecipazione del segretario generale Uilpa Anas e altri rappresentanti regionali della Uilpa.

Al centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo, nella struttura territoriale Sicilia, l’assemblea regionale della Uil Pubblica Amministrazione Anas Sicilia, che ha dato il via al primo Congresso della Uil Fp Anas Sicilia, alla presenza del segretario generale Uilpa Anas Pier Paolo Maselli e dei vertici regionali Uilpa e Uil Fpl, rispettivamente Alfonso Farruggia e Totò Sampino. Nel corso dei lavori congressuali si è proceduto all’elezione formale di Alessandro Longo in qualità di segretario regionale della Uil Fp Anas Sicilia. Il congresso,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Uil Fp, Rago eletto segretario responsabile. Gargiulo è tesoriereLa Uil Fp di Imola e circondario rafforza il proprio percorso di continuità: Giuseppe Rago è stato eletto segretario responsabile, durante il...

Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil SiciliaSi è svolto oggi a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia che all’unanimità ha eletto...