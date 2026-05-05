Numerosi utenti hanno segnalato che il sistema di tracciamento dei progressi non funziona correttamente per una delle sfide più popolari. EA Sports ha fornito una soluzione ufficiale, ma il problema continua a verificarsi. La questione riguarda la FC 26, una modalità del videogioco molto seguita dagli appassionati. Non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali sulla risoluzione definitiva del problema.

Molti utenti hanno segnalato un problema nel tracciamento dei progressi per una delle sfide più seguite. EA Sports ha confermato ufficialmente l’errore e ha già applicato una modifica per sbloccare la situazione. Ecco cosa cambia e come completare l’obiettivo senza più intoppi. Nelle ultime ore, diversi giocatori hanno riscontrato un blocco nel contatore dell’obiettivo “Segna in 6” all’interno della Coppa Darwin. Nonostante i gol segnati rispettando i criteri iniziali, il progresso non veniva registrato correttamente. Attraverso i propri canali ufficiali, il team di sviluppo ha comunicato di essere a conoscenza delle segnalazioni e ha rimosso l’ostacolo tecnico che impediva il completamento della sfida.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, OBIETTIVO CHE NON FUNZIONA: LA SOLUZIONE UFFICIALE DI EA SPORTS

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