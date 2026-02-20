Guida Definitiva agli ICON Swaps – EA SPORTS FC 26

EA SPORTS ha annunciato il ritorno degli ICON Swaps in FIFA 26, a causa dell’interesse crescente dei giocatori. La novità consente di accumulare Gettoni completando sfide e obiettivi settimanali. I partecipanti potranno poi usare i token per scambiare premi come icone leggendarie, pacchetti rari e evoluzioni esclusive. La funzione mira a coinvolgere ancora di più la community, offrendo nuove opportunità di personalizzazione e potenziamento delle squadre. La prima sfida è già disponibile nel menu di gioco.

Il sistema degli ICON Swaps torna ufficialmente su Football Ultimate Team. Questa iniziativa ti permette di ottenere dei Gettoni (Token) completando obiettivi specifici, per poi scambiarli tramite Sfide Creazione Rosa (SBC) con premi di altissimo livello: dalle ICONE leggendarie a pacchetti massicci ed Evoluzioni esclusive. Come Funzionano gli Scambi. In totale verranno rilasciati 20 Gettoni suddivisi in due momenti della stagione: Primo Blocco (10 Gettoni): Dal 30 gennaio al 20 febbraio.. Secondo Blocco (10 Gettoni): Dal 20 febbraio al 13 marzo.Le SBC per riscattare i tuoi premi rimarranno attive per tutta la durata dell'evento e per una settimana aggiuntiva.