EA Sports FC 26 | arriva la Season 6 World Tour – South Korea & Japan ‘02

EA Sports FC 26 introduce la Season 6 “World Tour – South Korea & Japan ‘02”, un evento che ripercorre uno dei tornei più significativi del calcio internazionale. La stagione si concentra su contenuti ispirati a quella manifestazione, coinvolgendo i giocatori in nuove sfide e aggiornamenti dedicati a questo capitolo della storia sportiva. La nuova fase è disponibile da oggi nel gioco.

La nuova stagione di EA Sports FC 26 porta i giocatori indietro nel tempo con World Tour Season 6: South Korea & Japan ‘02, un evento che celebra uno dei tornei più memorabili della storia del calcio internazionale. La stagione rende omaggio al mondiale organizzato in Asia nel 2002, ricordato per le grandi sorprese e per il trionfo finale del Brasile. Il ricordo del mondiale 2002. Il torneo disputato tra Corea del Sud e Giappone fu il primo mondiale organizzato nel continente asiatico. L’edizione è rimasta famosa soprattutto per il clamoroso risultato della partita inaugurale, quando il Senegal sconfisse la Francia campione in carica. Alla fine, però, fu il Brasile a conquistare il titolo, centrando la sua storica quinta vittoria mondiale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

