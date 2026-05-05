FC 26 DUELLO BUNDESLIGA | GRIFO VS GRILLITSCH CHI SCEGLIERE?

EA Sports ha lanciato le nuove Sfide Creazione Rosa Showdown, dedicate ai calciatori Vincenzo Grifo e Florian Grillitsch. I giocatori devono scegliere tra due carte, ognuna rappresentante uno dei due giocatori, in una sfida della Bundesliga. Le sfide sono disponibili per i fan che vogliono mettere alla prova le proprie abilità nel costruire la rosa. Non ci sono altre indicazioni su premi o modalità aggiuntive.

Due carte, un solo vincitore. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Vincenzo Grifo e Florian Grillitsch. Con il potenziamento legato al risultato reale della partita, la scelta diventa strategica. Analizziamo i requisiti e le potenzialità di entrambi i profili. Il sistema Showdown torna protagonista su FC 26 con una sfida tutta tedesca. Come da tradizione, gli oggetti riceveranno un aggiornamento delle statistiche in base all’esito del match: un bonus di +2 OVR per il vincitore, +1 in caso di pareggio e nessun potenziamento per lo sconfitto. Entrambe le sfide hanno una scadenza brevissima, fissata a meno di 2 giorni.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, DUELLO BUNDESLIGA: GRIFO VS GRILLITSCH. CHI SCEGLIERE? Notizie correlate FC 26 Showdown Arkema PL: Bussy vs Svava! Chi scegliere per il super upgrade dinamico?Le due carte partono da una valutazione di 89 OVR e hanno costi estremamente contenuti. FC 26 Virtual Bundesliga: 4 Sfide per 4 TalentiQuesta SBC non offre solo una divisa come premio finale, ma mette a disposizione quattro carte da 88 OVR con profili estremamente interessanti per... Una raccolta di contenuti FC 26, SHOW BUNDESLIGA: COME SBLOCCARE KRAMARI? E ASLLANI TOTS MOIl weekend del Team of the Season entra nel vivo con un obiettivo Live imperdibile. L'evento Esibizione TOTS Bundesliga mette sul piatto non solo pacchetti ... imiglioridififa.com FC 26, DOMINIO BAYERN: SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGALa stagione tedesca volge al termine e EA SPORTS celebra i suoi protagonisti. È stato appena svelato il Team of the Season (TOTS) ufficiale della Bundesliga ... imiglioridififa.com