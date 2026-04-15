FC 26 Virtual Bundesliga | 4 Sfide per 4 Talenti

Nella Virtual Bundesliga FC 26 si svolgono quattro sfide dedicate a talenti emergenti. La competizione premia non solo con una divisa finale, ma anche con quattro carte da 88 di valutazione complessiva. Queste carte presentano profili con buone capacità di intesa e adattabilità tattica, offrendo ai partecipanti strumenti utili per migliorare le proprie squadre virtuali.

Questa SBC non offre solo una divisa come premio finale, ma mette a disposizione quattro carte da 88 OVR con profili estremamente interessanti per intesa e versatilità tattica. Le 4 Sfide: Requisiti e Premi. Sfida Giocatore Premio Requisiti Chiave Ruoli Principali 1 – Robin Hack Hack (88) Valutazione 88 AS, ES, ATT 2 – Sambi Lokonga Lokonga (88) Val. 88 + 1 TOTW CC, CDC 3 – Fábio Silva F. Silva (88) Valutazione 88 ATT, AS 4 – C. Lukeba Lukeba (88) Valutazione 88 DC, TS Analisi dei Giocatori. Robin Hack (88) – L’Estroso. Un attaccante completo con un clamoroso 5 di Piede Debole. Con 90 di Velocità e Dribbling, Hack è letale come Attaccante avanzato++ o partendo dalla fascia come Attaccante interno++.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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