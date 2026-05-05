Fazio | buio a Reggio il rischio di rapine e furti nei quartieri

A Reggio, alcuni quartieri sono avvolti nel buio a causa di lampioni rotti che ancora non sono stati riparati, anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo contratto di manutenzione. La mancanza di illuminazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di rapine e furti nelle zone interessate, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma i guasti ai lampioni persistono da settimane.

? Cosa scoprirai Come influisce il buio dei quartieri sulla sicurezza dei cittadini?. Perché i guasti ai lampioni restano irrisolti nonostante il nuovo contratto?. Chi deve monitorare l'operato di Enel X per garantire la luce?. Quali misure propone Fazio per eliminare le zone d'ombra a Reggio?.? In Breve Gestione affidata a Enel X tramite convenzione Consip dal 1 gennaio 2023.. Servizio riguarda oltre 25.000 punti luce e centinaia di impianti semaforici.. Criticità segnalate a Gallico Marina con strade oscurate per diverse settimane.. Proposta di canale diretto tra cittadini e gestore per monitorare i guasti.. Antonino Carlo Fazio denuncia il buio che avvolge i quartieri di Reggio Calabria, segnalando come l’insufficienza della luce pubblica metta a rischio la sicurezza dei cittadini e favorisca episodi criminali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fazio: buio a Reggio, il rischio di rapine e furti nei quartieri Notizie correlate Furti a raffica nei quartieri: "Più luci nelle zone buie""Furti ripetuti nelle abitazioni dei quartieri Fanfani, Trave e Fenile: cresce l’allarme tra i residenti". Emergenza sicurezza sui bus di Brindisi: controlli straordinari nei quartieri a rischioVerifiche di poliziotti e carabinieri proprio dove si sono verificati gli ultimi episodi di teppismo nei confronti dei mezzi della Stp BRINDISI -... Una raccolta di contenuti Reggio Calabria, la denuncia di Fazio: interi quartieri al buio, terreno fertile per furti e rapinePer una Città Metropolitana come Reggio Calabria, la garanzia di essere opportunamente illuminata significa anche essere una città più sicura, più vivibile e più decorosa. Eppure, a Reggio Calabria, ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio (FdI) annuncia l’apertura della sua segreteria politicaIl candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio, invita tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione della sua segreteria politica, che si terrà g ... strettoweb.com