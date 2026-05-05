Fazio | buio a Reggio il rischio di rapine e furti nei quartieri

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio, alcuni quartieri sono avvolti nel buio a causa di lampioni rotti che ancora non sono stati riparati, anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo contratto di manutenzione. La mancanza di illuminazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di rapine e furti nelle zone interessate, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma i guasti ai lampioni persistono da settimane.

? Cosa scoprirai Come influisce il buio dei quartieri sulla sicurezza dei cittadini?. Perché i guasti ai lampioni restano irrisolti nonostante il nuovo contratto?. Chi deve monitorare l'operato di Enel X per garantire la luce?. Quali misure propone Fazio per eliminare le zone d'ombra a Reggio?.? In Breve Gestione affidata a Enel X tramite convenzione Consip dal 1 gennaio 2023.. Servizio riguarda oltre 25.000 punti luce e centinaia di impianti semaforici.. Criticità segnalate a Gallico Marina con strade oscurate per diverse settimane.. Proposta di canale diretto tra cittadini e gestore per monitorare i guasti.. Antonino Carlo Fazio denuncia il buio che avvolge i quartieri di Reggio Calabria, segnalando come l’insufficienza della luce pubblica metta a rischio la sicurezza dei cittadini e favorisca episodi criminali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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