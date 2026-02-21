Emergenza sicurezza sui bus di Brindisi | controlli straordinari nei quartieri a rischio

A Brindisi, i recenti atti vandalici sui bus hanno spinto la società di trasporto a rafforzare i controlli. Nelle serate di giovedì e venerdì, il personale ha collaborato con le forze dell’ordine per controllare i quartieri più a rischio. Sono stati verificati numerosi passeggeri e controllate le aree di maggior frequentazione. Le operazioni mirano a garantire maggior sicurezza e prevenire nuovi episodi di vandalismo. La situazione resta sotto osservazione.

Verifiche di poliziotti e carabinieri proprio dove si sono verificati gli ultimi episodi di teppismo nei confronti dei mezzi della Stp BRINDISI - Dopo i recenti episodi di atti vandalici sulle linee di trasporto urbano, la Società trasporti pubblici di Brindisi, grazie alla disponibilità offerta dalle forze dell’ordine, ha effettuato – nelle ore serali di giovedì e di venerdì, 19 e 20 febbraio – dei controlli straordinari nei rioni più a rischio, a partire da Sant’Elia. Proprio dove si sono verificati gli ultimi episodi di teppismo nei confronti dei mezzi della Stp. “Colgo l’occasione – afferma la Presidente di Stp Brindisi, Alessandra Cursi – per ringraziare la questura e gli uomini della polizia di Stato e dei carabinieri per la loro presenza accanto al personale della nostra società in zone della città dove purtroppo si verificano costantemente atti vandalici che provocano danni ingenti al parco-macchine dell’azienda e mettono a repentaglio l’incolumità di autisti e passeggeri.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Emergenza sicurezza sui bus di Brindisi: "Pericoli per la vita di passeggeri e lavoratori"La segreteria del presidio Fit Cisl di Brindisi denuncia un aumento di violenza sui bus cittadini, mettendo a rischio la vita di passeggeri e lavoratori.

