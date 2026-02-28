Furti a raffica nei quartieri | Più luci nelle zone buie

Nelle zone di Fanfani, Trave e Fenile si sono registrati numerosi furti nelle abitazioni. I residenti segnalano un aumento di episodi criminosi, che hanno generato preoccupazione tra chi vive in queste aree. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i cittadini chiedono interventi più incisivi per garantire maggiore sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

"Furti ripetuti nelle abitazioni dei quartieri Fanfani, Trave e Fenile: cresce l’allarme tra i residenti". A farsi interprete della preoccupazione dei cittadini è il vice presidente del Quartiere 9, Giorgio Pucci, che abita alla Trave. "Le modalità dei furti – fa presente Pucci – sono molto simili: vengono prese di mira le abitazioni ‘più coperte’ e i ladri entrano in azione quando in casa non c’è nessuno, facendo pensare che ci siano dei basisti che controllano i movimenti magari confondendosi tra la gente del quartiere. Generalmente prendono piccoli oggetti d’oro e i pochi soldi in contanti che trovano. Molti evitano perfino di presentare denuncia, il danno è più affettivo che economico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Furti a Nocera Superiore: “Subito illuminazione nelle zone buie”Nocera Superiore, 9 dicembre 2025 – Cresce la preoccupazione per i furti a Nocera Superiore, con diversi episodi segnalati nelle ultime settimane in...

Avellino, raffica di furti in città: allarme sicurezza nelle zone residenzialiAVELLINO — La città torna a confrontarsi con tre nuovi furti consumati nella serata di ieri.

Milano, furti a raffica al Mercato comunale Isola: quattro ladri portano via computer, cellulari e zaini, arrestati dalla poliziaIn manette due uomini e due donne fra i 30 e i 31 anni, di nazionalità peruviana. Gli agenti li hanno visti togliere i laptop dagli zaini, li hanno seguiti sul bus e bloccati. Bottino da 20mila euro ... milano.corriere.it

Furti nei negozi e auto fantasma: raffica di denunce in Valle SabbiaControlli tra Roè, Villanuova e Gavardo: 5 denunciati per furto e foglio di via violato. Fermato anche un uomo senza patente. elivebrescia.tv

Salerno, ancora furti: negozio di articoli per animali nel mirino dei ladri a Pastena - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

Secondo il ministero dell'Interno, nei primi sette mesi dell'anno 2025 ci sono state meno violenze sessuali, meno rapine, meno furti, meno denunce, meno arresti. Un successo di Matteo Piantedosi Merito dei tanti decreti che inventano nuovi reati, aumentano x.com