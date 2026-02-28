Furti a raffica nei quartieri | Più luci nelle zone buie

Da ilrestodelcarlino.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle zone di Fanfani, Trave e Fenile si sono registrati numerosi furti nelle abitazioni. I residenti segnalano un aumento di episodi criminosi, che hanno generato preoccupazione tra chi vive in queste aree. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i cittadini chiedono interventi più incisivi per garantire maggiore sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

"Furti ripetuti nelle abitazioni dei quartieri Fanfani, Trave e Fenile: cresce l’allarme tra i residenti". A farsi interprete della preoccupazione dei cittadini è il vice presidente del Quartiere 9, Giorgio Pucci, che abita alla Trave. "Le modalità dei furti – fa presente Pucci – sono molto simili: vengono prese di mira le abitazioni ‘più coperte’ e i ladri entrano in azione quando in casa non c’è nessuno, facendo pensare che ci siano dei basisti che controllano i movimenti magari confondendosi tra la gente del quartiere. Generalmente prendono piccoli oggetti d’oro e i pochi soldi in contanti che trovano. Molti evitano perfino di presentare denuncia, il danno è più affettivo che economico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

furti a raffica nei quartieri pi249 luci nelle zone buie
© Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica nei quartieri: "Più luci nelle zone buie"

Furti a Nocera Superiore: “Subito illuminazione nelle zone buie”Nocera Superiore, 9 dicembre 2025 – Cresce la preoccupazione per i furti a Nocera Superiore, con diversi episodi segnalati nelle ultime settimane in...

Avellino, raffica di furti in città: allarme sicurezza nelle zone residenzialiAVELLINO — La città torna a confrontarsi con tre nuovi furti consumati nella serata di ieri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Furti.

Temi più discussi: Furti a raffica nei quartieri: Più luci nelle zone buie; Milano, furti a raffica al Mercato comunale Isola: quattro ladri portano via computer, cellulari e zaini, arrestati dalla polizia; Dentro e fuori dai negozi, tenta furti a raffica e fa scattare allarmi: bloccato; Furti a raffica a Metato, cittadini esasperati: Non ci sentiamo più sicuri in casa nostra: aiutateci.

Milano, furti a raffica al Mercato comunale Isola: quattro ladri portano via computer, cellulari e zaini, arrestati dalla poliziaIn manette due uomini e due donne fra i 30 e i 31 anni, di nazionalità peruviana. Gli agenti li hanno visti togliere i laptop dagli zaini, li hanno seguiti sul bus e bloccati. Bottino da 20mila euro ... milano.corriere.it

Furti nei negozi e auto fantasma: raffica di denunce in Valle SabbiaControlli tra Roè, Villanuova e Gavardo: 5 denunciati per furto e foglio di via violato. Fermato anche un uomo senza patente. elivebrescia.tv

Esplora notizie e video correlati all’argomento.