Farnese ok dalla Giunta a un mutuo da 2 milioni | Verso un museo di standard internazionale

La Giunta comunale ha dato il via libera a un mutuo di 2 milioni di euro destinato al restauro di Palazzo Farnese, con l’obiettivo di trasformarlo in un museo di livello internazionale. La decisione, approvata il 5 maggio, sarà ora discussa dal Consiglio comunale. L’investimento mira a rafforzare l’offerta culturale e turistica della città, puntando a valorizzare un patrimonio storico di rilievo.