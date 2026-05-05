Farnese ok dalla Giunta a un mutuo da 2 milioni | Verso un museo di standard internazionale
La Giunta comunale ha dato il via libera a un mutuo di 2 milioni di euro destinato al restauro di Palazzo Farnese, con l’obiettivo di trasformarlo in un museo di livello internazionale. La decisione, approvata il 5 maggio, sarà ora discussa dal Consiglio comunale. L’investimento mira a rafforzare l’offerta culturale e turistica della città, puntando a valorizzare un patrimonio storico di rilievo.
«Un investimento strategico da 2 milioni di euro per il futuro di Palazzo Farnese e, più in generale, per il posizionamento culturale e turistico di Piacenza»: la Giunta comunale ha approvato il 5 maggio la proposta di delibera che sarà sottoposta al Consiglio comunale nella prossima seduta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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