Edilizia scolastica la Giunta regionale dà l' ok al mutuo da oltre un milione con Cassa depositi e prestiti

La Giunta regionale ha approvato la richiesta di un mutuo di oltre un milione e mezzo di euro con Cassa depositi e prestiti. La decisione riguarda il finanziamento di 21 interventi di edilizia scolastica già previsti nel piano regionale. La proposta è stata avanzata dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, con l’obiettivo di completare i lavori programmati nel settore.

Via libera della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica già programmati nei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mutui con Cassa depositi e prestiti, "liberati" 4 milioni di euro da opere fermeRicognizione dei mutui portata a termine, con 4 milioni di euro “improduttivi” recuperati per altre opere. Cassa depositi e prestiti aumenta i prestiti alle imprese agricole nel primo semestre 2026**Cassa Depositi e Prestiti, il primo semestre 2026 vede un aumento significativo nei prestiti alle aziende agricole** A due mesi dal via del nuovo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sul ritorno delle Province tutti i distinguo interni a maggioranza e opposizione; Edilizia scolastica: la Regione sblocca i fondi per sei Comuni della provincia di Bari; Approvato il Programma delle opere pubbliche 2026–2028 | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Edilizia scolastica, sbloccati 7,8 milioni per 36 interventi in Puglia. Edilizia scolastica, dalla giunta ok a un mutuo da 1,5 milioni con CdpPALERMO – Via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa ... livesicilia.it Edilizia scolastica, ok dalla giunta a mutuo da 1,5 milioni con Cassa depositi e prestiti: si completeranno 21 interventiVia libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa depositi e pre ... ilsicilia.it L’intervento annunciato in Consiglio comunale si inserisce nel solco delle precedenti denunce politiche avanzate tra edilizia scolastica, depuratore, accesso agli atti e gestione degli affidamenti facebook Pnrr edilizia scolastica, prosegue il piano di Città Metropolitana x.com