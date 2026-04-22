Il Fegato di Piacenza va in mostra a San Francisco mutuo da 2 milioni in corso per il Farnese
Il Fegato di Piacenza sarà esposto alla mostra internazionale “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy” che si terrà al Legion of Honor Museum di San Francisco dal 2 maggio al 20 settembre 2026. Intanto, è in corso un mutuo da 2 milioni di euro destinato al progetto Farnese.
Il Fegato di Piacenza sarà tra i protagonisti della mostra internazionale “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, in programma dal 2 maggio al 20 settembre 2026 al Legion of Honor Mu-seum di San Francisco.«Portare a San Francisco il Fegato di Piacenza significa portare nel mondo una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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