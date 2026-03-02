Farmacie comunali attivati nuovi servizi digitali e sanitari

Il Comune di Pordenone ha avviato un nuovo servizio nelle farmacie comunali di via Montereale e viale Grigoletti, offrendo uno sportello di supporto per l’accesso ai referti online. Il servizio si rivolge principalmente ad anziani e a chi ha meno dimestichezza con strumenti come SPID e CIE, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo delle procedure digitali e migliorare l’assistenza sanitaria.

Il Comune di Pordenone ha attivato nelle farmacie comunali di via Montereale e viale Grigoletti uno sportello di supporto per l'accesso ai referti online, pensato in particolare per anziani e persone con poca dimestichezza con SPID e CIE. Gli operatori non scaricheranno i documenti al posto dell'utente, ma lo accompagneranno passo passo nella procedura, nel rispetto delle norme sulla privacy. Lo sportello sarà disponibile il martedì dalle 9 alle 11 nella farmacia comunale di viale Grigoletti e il venerdì dalle 16 alle 18 in quella di via Montereale.? «In un contesto sempre più digitalizzato non tutti riescono a orientarsi con facilità nei...