Politiche sociali confronto a Foggia sul nuovo piano regionale | focus su anziani e disagio giovanile

L’assessore regionale al Welfare Cristian Casili ha incontrato questa mattina a Foggia i rappresentanti delle amministrazioni locali per discutere del nuovo piano sociale regionale. La riunione si è svolta al Centro Polifunzionale di Quartiere ‘Don Michele De Paolis’ in via Petrucci, con l’obiettivo di definire misure concrete per aiutare gli anziani e i giovani in difficoltà. Durante l’incontro, i sindaci e gli assessori hanno condiviso proposte e criticità di ciascun territorio, puntando a migliorare i servizi e le risorse disponibili.

La vicesindaca Lucia Aprile ha portato i saluti da parte della sindaca Maria Aida Episcopo e dell'intera Amministrazione comunale. Per l'Ambito Territoriale di Foggia erano presenti l'assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, la dirigente Serafina Croce e la responsabile dell'Ufficio di Piano Maria Rosaria Bianchi. Ha partecipato all'incontro anche la consigliera regionale Rosa Barone, assessora al Welfare nella precedente consiliatura regionale.