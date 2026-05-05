Un episodio di violenza si è verificato in un bar di Mariano Comense, dove un uomo ha colpito un barista in faccia e alla testa con un tavolo dopo una discussione con il proprietario del locale. L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti e ha fermato il responsabile.

Mariano Comense (Como), 5 maggio 2026 – I l termine di una discussione con il titolare del bar, lo ha colpito al volto e in testa con un tavolo. L’uomo, un trentacinquenne di origine cinese, è rimasto gravemente ferito, andando incontro a una prognosi di oltre un mese, stando al primo referto ospedaliero. Ma nel frattempo i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, hanno identificato e denunciato per lesioni personali aggravate l’aggressore, un italiano di 25 anni residente a Mariano Comense. La discussione degenerata . La discussione è scoppiata sabato sera all’interno del bar Breva di via Songia, poco lontano dalla stazione ferroviaria, locale già in passato finito nelle attenzioni dei carabinieri per condotte fastidiose e moleste ai residenti da parte dei clienti, o per fenomeni di spaccio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Far West al bar di Mariano Comense: barista colpito in faccia con un tavolo, è in gravi condizioni

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