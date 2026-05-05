Far Far West il caso degli 8 amici che hanno sfidato i giganti del gaming vendendo 500mila copie in quattro giorni

Otto sviluppatori francesi hanno lanciato un videogioco chiamato Far Far West, che in soli quattro giorni ha venduto 500.000 copie. La notizia ha attirato l’attenzione nel settore dei videogiochi e tra gli appassionati, diventando un caso di successo rapido e inaspettato. La vendita è stata così significativa da battere diversi record, e il titolo si è posizionato tra i più venduti in breve tempo.

Per capire il successo straordinario che ha avuto Far Far West, un videogioco realizzato da otto sviluppatori francesi che ha venduto mezzo milione di copie in quattro giorni, possiamo usare una metafora cinematografica. Immaginate di vedere il trailer della “versione western” di un film d’azione popolarissimo (come John Wick o Mission Impossible): nulla di rivoluzionario, ma la premessa è familiare e si prospetta interessante. Alla fine del video di presentazione viene pubblicizzato che il biglietto per andare a vederlo costerà 4 euro invece dei soliti 12. I primi curiosi ne restano stregati e il passaparola inizia a fare la sua magia. I...🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Far Far West è disponibile in accesso anticipato: è uno sparatutto western con robot e magie; Far Far West: il nuovo sparatutto cooperativo con i cowboy sta riscuotendo un successo strepitoso; Far Far West: Disponibilità su PS5, Xbox e Switch; Nel Mugello l’ennesima prova di speculazione: arriva una marcia contro il Far West della transizione energetica.

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