Libera – Storie di donne che hanno sfidato il vento della storia

Alla viglia della Giornata internazionale della donna, il teatro comunale “Domenico Modugno” di Aradeo ospita lo spettacolo “Libera”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Aradeo in collaborazione con Puglia Culture e vede come protagonisti Cecilia Lavatore e altri interpreti. Si tratta di uno spettacolo che combina musica e teatro, rappresentato nella stagione teatrale locale.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Al teatro comunale “Domenico Modugno” di Aradeo lo spettacolo di e con Cecilia Lavatore & La Noce alla vigilia dell’8 marzo Lo spettacolo nasce dal libro “Mia sorella è figlia unica” (Red Star Press), oggi alla seconda ristampa, e dall’omonimo disco pubblicato l’11 aprile scorso e disponibile su tutte le piattaforme digitali. In scena prende forma un mosaico di biografie femminili che attraversano epoche e geografie... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

“Le sorelle Boulanger”: raccontare due donne che hanno cambiato la storia della musicaUn intreccio di musica, danza, parole e immagini per raccontare la storia, il talento e l’eredità artistica di Nadia e Lili Boulanger, due sorelle,...

Donne di Bari: un viaggio alla scoperta delle storie e dei luoghi che hanno plasmato la cittàScopri Bari e le donne che hanno segnato la sua storia con il nostro tour ‘Bari al Femminile’.

Farmer Lived Alone for Years – Until He Bought the Last Orc Girl Left Behind

Contenuti utili per approfondire Libera Storie di donne che hanno....

Temi più discussi: Torino, tutti i seminari del 21 marzo; Libera e Acli portano al liceo di Lugo il racconto di chi sceglie di dire no alla mafia; L’otto sempre, dal 28 febbraio un mese di eventi dedicati alla donne in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere; Marzo Donna 2026: un mese di cultura, diritti e partecipazione per la città.

Libera. Storie nascoste di grandi donne, le conferenze dell’Associazione ArcheosoficaArezzo, 23 ottobre 2025 – Si conclude sabato prossimo 25 ottobre 2025, il ciclo di conferenze dal titolo Libera. Storie nascoste di grandi donne, organizzato dalla Associazione Archeosofica, nella ... lanazione.it

Protagoniste dimenticate: per l’8 marzo le storie delle donne di Varese che si ribellaronoLunedì 9 marzo, al Salone Estense di Varese, Auser, Anpi e Istituto Varesino di Storia del '900 raccontano le storie di chi pagò a caro prezzo il proprio coraggio ... varesenews.it

Storie di Napoli. . Giancarlo Siani e Luigi Necco ci raccontano storie di resistenza contro il male della nostra terra: il giornalismo è un baluardo di verità e legalità contro le mafie. Abbiamo realizzato questo contenuto con la Scuola di Giornalismo del Suor Orsol - facebook.com facebook

@evacrosetta racconta storie di #donne che fanno la storia, come l’ospite Khady Sene, direttrice della #Caritas diocesana di Foggia-Bovino. #sullaviadidamasco domenica #8Marzo ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay @vitosidoti @ATorrenzano @gscarafile x.com