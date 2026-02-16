Morto Federico Frusciante | chi era l'ultimo videotecaro che ha sfidato i giganti dello streaming
Federico Frusciante, noto critico YouTuber di Livorno, è morto a 52 anni a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa ha colpito profondamente gli appassionati di cinema, specialmente tra coloro che apprezzavano il suo modo diretto di parlare di film. Frusciante era l’ultimo rappresentante di una generazione di “videotecari”, che si opponeva con passione allo strapotere delle piattaforme di streaming. La sua voce autentica e il suo impegno nel difendere il cinema tradizionale hanno lasciato un segno forte nella comunità.
Scomparsa a 52 anni Federico Frusciante, storico critico YouTuber e ultimo "videotecaro" di Livorno. Noto per lo stile schietto e la strenua difesa del cinema fisico, lascia un vuoto nella community cinefila e nel progetto collettivo "I Criticoni".🔗 Leggi su Fanpage.it
Federico Frusciante è morto, era critico e youtuber tra i più amati
Federico Frusciante è morto domenica 15 febbraio 2026, a causa di un malore improvviso nella sua casa di Livorno.
Chi era Pierantonio Cianti, il 71enne morto nell’esplosione di casa a Barberino: “Turbato dallo sfratto”
Pierantonio Cianti, 71 anni, è deceduto nell'esplosione della sua abitazione a Barberino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: E' morto Federico Frusciante, aveva 52 anni: una vita per cinema e musica; Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni; È morto Federico Frusciante, critico livornese e ultimo dei videotecari; È morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, aveva 52 anni.
Morto Federico Frusciante: chi era l’ultimo videotecaro che ha sfidato i giganti dello streamingScomparsa a 52 anni Federico Frusciante, storico critico YouTuber e ultimo videotecaro di Livorno. Noto per lo stile schietto e la strenua difesa del cinema fisico, lascia un vuoto incolmabile nella ... fanpage.it
Morto Federico Frusciante, il critico e youtuber se ne va a 52 anni: dal noleggio film alle recensioni viraliÈ morto Federico Frusciante, stroncato da un malore: il critico e youtuber non solo recensiva i film ma li faceva amare ... virgilio.it
È morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante x.com
La scomparsa di Federico Frusciante, morto il 15 febbraio 2026 a 52 anni, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della critica cinematografica ma anche nella cultura musicale. Critico, divulgatore e musicista post-punk con i Superficie213, Frusciante è facebook