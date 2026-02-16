Morto Federico Frusciante | chi era l'ultimo videotecaro che ha sfidato i giganti dello streaming

Scomparsa a 52 anni Federico Frusciante, storico critico YouTuber e ultimo "videotecaro" di Livorno. Noto per lo stile schietto e la strenua difesa del cinema fisico, lascia un vuoto nella community cinefila e nel progetto collettivo "I Criticoni".🔗 Leggi su Fanpage.it

Federico Frusciante è morto domenica 15 febbraio 2026, a causa di un malore improvviso nella sua casa di Livorno.

La scomparsa di Federico Frusciante, morto il 15 febbraio 2026 a 52 anni, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della critica cinematografica ma anche nella cultura musicale. Critico, divulgatore e musicista post-punk con i Superficie213, Frusciante è facebook