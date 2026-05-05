Fantacampionato la flop 11 della 35ª giornata di Serie A

Durante la 35ª giornata di Serie A sono stati assegnati i voti più bassi ai giocatori di alcune squadre, tra cui portieri e attaccanti. Tra i nomi che hanno ricevuto le valutazioni più basse ci sono portieri e attaccanti di diverse formazioni, con punteggi molto bassi rispetto alle aspettative. Le valutazioni sono state pubblicate e analizzate nel dettaglio, evidenziando le performance peggiori del turno.

La 35ª giornata di Serie A, iniziata con il successo per 2-1 del Lecce sul camp del Pisa, si è conclusa con il poker della Roma contro la Fiorentina. Tra i giocatori impiegati nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (2) è De Gea, trafitto per ben quattro volte dai giallorossi. Poco "meglio" ha fatto Tomori (3), protagonista in negativo con un'espulsione contro il Sassuolo. Quello che però maggiormente impressiona è il numero di giocatori della Fiorentina presenti in questa "speciale" formazione: ben 10. Ecco, nel dettaglio, tutti i calciatori presenti nella flop 11 (modulo 4-4-2) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 35ª giornata di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 35ª giornata di Serie ACon il poker della Roma sulla Fiorentina si è conclusa la 35ª giornata di Serie A. Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 34ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 11 della 14ª giornata; Fantacampionato la flop 11 della 34ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 11 della 34ª giornata di Serie A. Fantacampionato, la flop 11 della 35ª giornata di Serie ADa De Gea a Gudmundsson: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentacinquesimo turno di campionato ... msn.com Fantacampionato, la top 11 della 35ª giornata di Serie ADa Bijlow a Laurienté: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentacinquesimo turno di campionato ... gazzetta.it 7 Dati Assurdi che forse non conoscevi sull’Inter Campione d’Italia #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio #Inter #Scudetto - facebook.com facebook