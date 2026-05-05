Fantacampionato la top 11 della 35ª giornata di Serie A

Nella 35ª giornata di Serie A sono stati assegnati i punteggi più alti ai giocatori di diverse squadre nel fantacalcio, con Bijlow e Laurienté tra i protagonisti. Sono stati valutati vari calciatori, evidenziando chi si è distinto maggiormente secondo i criteri di voto del fantacalcio. La top 11 comprende quindi i migliori in campo in questa tornata di campionato, secondo le valutazioni aggregate.

Con il poker della Roma sulla Fiorentina si è conclusa la 35ª giornata di Serie A. Protagonisti indiscussi del turno sono stati Pisilli e Laurienté, che grazie alla combo gol più assist hanno conquistato fantavoto 12. Alle loro spalle, con punteggio complessivo pari a 11,5, e gli stessi bonus a referto, Noslin. Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-4-2) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto di giornata lo conquista Bijlow: 8. Per il portiere del Genoa 7 in pagella, a cui va aggiunto il +1 per il clean sheet. In difesa il migliore di giornata è stato Hermoso (11) con assist, gol e un piccolo malus (-0,5) per un cartellino giallo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA 11 NOMI INTERESSANTI Per La 35° Giornata di Serie A

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