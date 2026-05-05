Famiglia nel bosco una delle gemelline in ospedale | crisi respiratoria e nuovo capitolo del caso

Una delle due gemelline, coinvolte nel caso della famiglia trovata nel bosco, è stata ricoverata in ospedale a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono state giudicate sotto controllo dai medici. La vicenda, che ha già attirato l’attenzione pubblica, si arricchisce di un nuovo capitolo con questa recente emergenza sanitaria. La famiglia, al centro delle indagini, continua a essere sotto osservazione delle autorità competenti.

La bambina ricoverata: crisi respiratoria e condizioni sotto controllo. Il caso della famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo. Una delle due gemelline, una bambina di 7 anni, è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Pio dopo aver accusato una crisi respiratoria. A dare notizia del ricovero è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, che ha fornito i primi aggiornamenti sulle condizioni della minore. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, si tratterebbe di una patologia ostruttiva, riconducibile a un quadro compatibile con un’influenza stagionale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco, una delle gemelline in ospedale: crisi respiratoria e nuovo capitolo del caso Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, il caso arriva in Senato: ‘Siamo venuti a chiedere di tornare a essere una famiglia’ Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia del bosco: i bambini restano in casa famiglia; Famiglia nel bosco, l'audio di uno dei bambini: Mamma, aiuto, ho paura di non tornare a casa; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare. Famiglia nel bosco: ricoverata e dimessa una delle bimbe per una crisi respiratoria. La Garante: «La mamma non è con lei»L'allarme della Garante nazionale dei diritti all'infanzia, Marina Terragni: «In ospedale senza la mamma». la collega della regione Abruzzo: «Tutto risolto» ... roma.corriere.it Famiglia nel bosco, il dossier sui figli: ecco le prossime tappe, rischio tempi lunghi per riavere i figliLa genitorialità di Nathan e Catherine è sotto esame. I tempi scorrono lenti per il futuro ricongiungimento con i tre figli ospiti nella casa famiglia di Vasto, che ... ilmessaggero.it Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro x.com Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale: "La madre non è con lei - facebook.com facebook