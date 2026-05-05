Famiglia nel bosco Marina Terragni garante per l' infanzia svela che una figlia è ricoverata da domenica

Una delle figlie di Marina Terragni è stata ricoverata domenica a causa di una crisi respiratoria. La garante per l'infanzia ha comunicato che la giovane si trova attualmente sotto osservazione medica. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto sulla condizione di salute o sui trattamenti in corso. La famiglia si trova nel bosco, lontano da altre situazioni pubbliche o ufficiali.

Bluebell è ricoverata per una crisi respiratoria. Marina Terragni diffonde l'aggiornamento medico. I genitori le hanno già fatto visita.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Marina Terragni garante per l'infanzia svela che una figlia "è ricoverata da domenica" Notizie correlate Famiglia del bosco, l’Autorità garante Marina Terragni chiede al Tribunale dell’Aquila di incontrare i bambiniL'Autorità garante Marina Terragni chiede al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di incontrare i bambini della famiglia nel bosco accompagnata da... Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: “Bambini da tutelare, chiarire posizione Ctu”(Adnkronos) – "In relazione alla vicenda ormai nota come 'caso della famiglia del bosco' ritengo doveroso intervenire per richiamare con fermezza la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Corte d'appello dell'Aquila rigetta il ricorso: bimbi restano separati dai genitori; Famiglia nel bosco, Pro Vita attacca: Continua una persecuzione ideologica; Famiglia nel bosco: respinto il ricorso della coppia, i figli rimarranno in comunità e 'separati' dai genitori; Famiglia nel bosco, la figlia Bluebell ricoverata. La Garante La mamma non è con lei. Bambina del bosco ricoverata in ospedale: condizioni non graviLa Garante per l’infanzia Marina Terragni segnala il caso sui social: i genitori hanno già potuto farle visita. laprovinciadivarese.it Una bimba della famiglia del bosco è in ospedaleUna dei bambini 'del bosco' è ricoverata in ospedale da domenica. La mamma non è con lei. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni ... rete8.it «Alle nuove fragilità dei nuclei familiari va ricondotta la gran parte delle problematiche che affliggono bambini e adolescenti». Lo ha dichiarato Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, intervenuta al convegno “Dai dati all’azione”, prom - facebook.com facebook