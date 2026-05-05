Famiglia nel bosco Marina Terragni garante per l' infanzia svela che una figlia è ricoverata da domenica
Una delle figlie di Marina Terragni è stata ricoverata domenica a causa di una crisi respiratoria. La garante per l'infanzia ha comunicato che la giovane si trova attualmente sotto osservazione medica. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto sulla condizione di salute o sui trattamenti in corso. La famiglia si trova nel bosco, lontano da altre situazioni pubbliche o ufficiali.
Bluebell è ricoverata per una crisi respiratoria. Marina Terragni diffonde l'aggiornamento medico. I genitori le hanno già fatto visita.🔗 Leggi su Virgilio.it
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