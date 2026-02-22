Torna dall'Africa con la famiglia | bimba 12enne di Chioggia colpita da malaria e ricoverata in ospedale
Una bambina di 12 anni di Chioggia si trova in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Africa. La causa del ricovero è il contagio avvenuto durante la vacanza, che ha portato a complicazioni gravi. I medici stanno tentando di stabilizzare le sue condizioni e monitorano attentamente il suo stato di salute. La famiglia si trova vicino alla bambina mentre riceve le cure necessarie.
Una bambina residente a Chioggia è ricoverata in terapia intensiva a Padova per una grave forma di malaria, contratta dopo un viaggio in Africa. Trasferita dall’ospedale cittadino, è in cura nel centro di riferimento regionale per le malattie infettive pediatriche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
