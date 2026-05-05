Famiglia amici e Laureus Awards | il compleanno di Alcaraz senza tennis e con l' ossigeno

Il tennista spagnolo ha celebrato il suo 23° compleanno condividendo sui social una fotografia da bambino e alcune immagini recenti con familiari e amici. La giornata è trascorsa senza attività sportive, e al posto dei tradizionali allenamenti, ha mostrato scatti che ritraggono momenti di intimità con le persone a lui più vicine. Tra le foto anche alcune con il premio Laureus, senza ulteriori dettagli sul significato di questa presenza.

“Questo bimbetto compie 23 anni”, posta su Instagram insieme a una foto di lui bambino. Il piccolo Carlos Alcaraz compie oggi 23 anni, e lo fa come non avrebbe voluto, lontano dal campo e dalle competizioni e senza una data precisa per il suo rientro. Lo spagnolo, che soffrirebbe di una tenosinovite al polso destro (la diagnosi non è mai stata resa pubblica), è apparso in pubblico l’ultima volta a Murcia alla festa di un compagno del circolo tennis, poi ha scelto di raccontarsi attraverso le immagini social dell’ultimo mese. Carlos non ha ancora ripreso gli allenamenti e si sta dedicando quasi esclusivamente alla terapia conservativa per l’articolazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Famiglia, amici e Laureus Awards: il compleanno di Alcaraz senza tennis e con... l'ossigeno Notizie correlate Tennis, Sinner e Alcaraz arrivano ai Laureus Award di Madrid: lo spagnolo con il tutore al polso destroPasserella d’onore a favore di flash per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivati ai Laureus Awards di Madrid. Leggi anche: Laureus Awards, beffato Sinner: Alcaraz sportivo dell’anno Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret. Simone Biles entra a far parte della famiglia Laureus come AmbasciatriceMILANO, 25 febbraio – Simone Biles, la ginnasta più titolata della storia, quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno), si unisce al movimento Laureus in ... corrieredellosport.it Simone Biles entra nella famiglia di Laureus come nuova ambasciatriceSimone Biles, la ginnasta più titolata della storia, quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno), si unisce al movimento Laureus in qualità di ... gazzetta.it