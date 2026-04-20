Laureus Awards beffato Sinner | Alcaraz sportivo dell’anno

Durante i Laureus World Sports Awards 2026, tenutisi presso il Palacio de Cibeles a Madrid, Carlos Alcaraz è stato riconosciuto come lo sportivo dell’anno, superando Jannik Sinner nella selezione. L’evento premia le eccellenze sportive e si svolge annualmente, attirando numerosi protagonisti del mondo dello sport internazionale. La cerimonia ha visto premi anche altre discipline e atleti di spicco, consolidando la sua posizione come uno degli eventi più prestigiosi del settore.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz 'batte' Jannik Sinner ed è lo sportivo dell'anno. Il campione del tennis spagnolo è stato premiato a Madrid nel corso dei Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, presso lo storico Palacio de Cibeles. Per la prima volta nella storia, la cerimonia è stata condotta da due atleti, stelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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