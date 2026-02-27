Cooperativa liquidata 6 anni fa lavoratrici ancora in attesa del TFR

Una cooperativa è stata liquidata sei anni fa, ma le lavoratrici coinvolte continuano ad aspettare il pagamento del TFR. Nonostante siano passati diversi anni dalla fine del rapporto di lavoro, ancora non hanno ricevuto quanto spetta loro. La questione riguarda persone che, dopo tutto questo tempo, si trovano senza i soldi dovuti, mentre la cooperativa è stata chiusa da tempo.

Una vicenda che da anni tiene con il fiato sospeso decine di lavoratrici. La cooperativa, attiva nel settore dei servizi di pulizia per aziende pubbliche e private, nel 2020 ha avviato il processo di liquidazione, con la nomina di un Commissario liquidatore. Circostanza che aveva fatto sperare in una rapida definizione delle pendenze economiche e amministrative. Tuttavia, a distanza di sei anni, il procedimento non risulta ancora concluso. Le lavoratrici attendono il pagamento delle somme spettanti per il trattamento di fine rapporto (TFR), un diritto sancito dalla legge e maturato nel corso degli anni di servizio. Il Commissario non avrebbe mai completato l’iter di liquidazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cooperativa liquidata 6 anni fa, lavoratrici ancora in attesa del TFR Unicoop, rinnovo del contratto per 400 lavoratrici piacentine della cooperativa socialeRinnovo del contratto integrativo aziendale per 400 lavoratrici piacentine di Unicoop. Quarant’anni di attesa, poi la svolta: l’ex cooperativa diventa polo della Protezione civileIl consiglio comunale di Palmanova ha approvato la cessione gratuita dell’area ex Edimil alla Regione Friuli Venezia Giulia.