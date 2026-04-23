In un periodo caratterizzato da aziende che chiudono e stipendi sospesi, i lavoratori si trovano spesso senza retribuzione e TFR. Un esperto del settore ha illustrato le possibili azioni legali, come l’invio di una diffida e l’intervento del Fondo di Garanzia INPS. Questi strumenti permettono di recuperare quanto dovuto, ma richiedono interventi rapidi e mirati.

Tra aziende che chiudono e stipendi bloccati, l’avvocato Alfonso Savino spiega come tutelare salario e TFR: dalla messa in mora al Fondo di Garanzia INPS, agire subito è decisivo.. In un tempo segnato da crisi aziendali, chiusure improvvise e posti di lavoro sempre più fragili, sono molti i lavoratori che si ritrovano senza stipendio, senza trattamento di fine rapporto e, spesso, senza sapere come reagire. In questi casi, però, restare fermi è l’errore più grave. A spiegarlo è l’avvocato Alfonso Savino, esperto di diritto del lavoro, che richiama l’attenzione su un principio essenziale: agire subito per non perdere i propri diritti. “ La prima regola è non restare in silenzio”, sottolinea l’avv.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lavoratori senza stipendio e TFR: cosa fare per recuperare quanto spetta

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