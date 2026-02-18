Elezioni a Messina | oggi si completa il puzzle dei candidati a sindaco e intanto impazza il toto-liste

A Messina, il via alle elezioni ha portato alla luce i nomi dei candidati a sindaco e ha scatenato il toto-liste, con molti che cercano di capire chi entrerà in corsa. Oggi si definiscono le ultime candidature, mentre il dibattito si concentra anche sulla ripartizione dei 32 seggi del consiglio comunale, oggetto di discussioni da settimane.

Mentre si cerca di capire chi completerà il puzzle dei candidati a sindaco, c'è fermento da settimane – in alcuni casi anche da mesi – per il "concorsone" che mette in palio i 32 scranni del consiglio comunale. Saranno almeno in 700, forse pure 800, a provarci e nelle segreterie politiche c'è un gran lavoro per formare liste forti, in grado di superare lo sbarramento del 5%, ma anche equilibrate, per distribuire nel modo più equo i principali portatori di voti. Sud chiama Nord punta a presentare tra nove e dieci liste, di cui almeno quattro in grado di superare lo sbarramento: nel 2022 furono tre le liste ad andare oltre il 5%, ma la terza era "Prima l'Italia", anche se ce ne fu una, la lista Basile Sindaco, che addirittura superò da sola il 17%.