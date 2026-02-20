Fabregas incensato da Spalletti | È uno dei migliori che abbiamo per questo motivo

Cesc Fabregas riceve i complimenti di Spalletti, che lo definisce uno dei migliori in rosa. L’allenatore toscano ha sottolineato le qualità tecniche e l’impatto positivo del centrocampista in allenamento, evidenziando la sua esperienza e la capacità di guidare il reparto. Fabregas ha già dimostrato di saper fare la differenza nelle ultime partite, contribuendo con assist e passaggi precisi. La sua presenza si fa notare anche in vista delle prossime sfide del campionato.

. Così il tecnico della Juve sul collega del Como. Nella conferenza di vigilia di Juve Como, Luciano Spalletti ha ribadito la sua grande stima nei confronti di Cesc Fabregas. Le sue dichiarazioni. COMO – «È una squadra forte, che sa usare quelli che sono gli insegnamenti. Quello che è il calcio che ha in mente il suo allenatore, che è molto forte, ha grandissime qualità da trasferire alla squadra. Per lui il controllo della partita è la semplicità su cui poi costruire tutto poi, da un punto di vista di qualità di gioco e di risultato della partita.