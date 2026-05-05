Fabregas a 360° | Champions? Ci godiamo il momento abbiamo iniziato questo percorso da -10 Potrei rimanere 10 anni al Como

L'allenatore del Como ha commentato la situazione attuale del team, sottolineando che si stanno concentrando sul presente e sul percorso intrapreso, iniziato con una penalizzazione di dieci punti. Ha anche parlato della possibilità di rimanere a lungo nella squadra, fino a dieci anni, e ha fatto riferimento alle recenti discussioni sul mercato e alle sfide delle competizioni europee.

di Luca Fiore Fabregas, allenatore del Como, ha parlato della sua attuale avventura in Italia, del suo futuro e delle scelte sul calciomercato. Il sogno europeo del Como non è ancora infranto, anzi, a sole tre giornate di campionato al termine della stagione, la squadra di Cesc Fabregas si trova a tre punti dal quarto posto al momento occupato dalla Juventus. I lariani, quindi, sono pienamente in corsa per una storica e impensabile qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore intervistato dal quotidiano The Telegraph. SULLA STAGIONE ATTUALE – «Abbiamo iniziato questo percorso non da zero, ma da -10. A me piace godermi il momento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas a 360°: «Champions? Ci godiamo il momento, abbiamo iniziato questo percorso da -10. Potrei rimanere 10 anni al Como» Notizie correlate Leggi anche: Fabregas racconta: «Abbiamo iniziato questo percorso non da zero, ma da -10. Potrei restare al Como per 10 anni» È un Como da Champions: Roma rimontata, Fabregas sale al quarto posto da soloComo, 15 marzo 2026 – Fondamentale vittoria per il Como per 2-1 sulla Roma,che torna a scavalcare la Juventus, occupando il quarto posto valevole per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabregas assolve gli arbitri: Nessun complotto, aiutiamoci. Sulla Champions sono cauto e Conte...; Genoa-Como 0-2, Fabregas aggancia la Roma al quinto posto e sogna la Champions; Genoa - Como 0 - 2, Fabregas aggancia la Roma e sogna la Champions. Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anniCampionato agli sgoccioli e a Como si torna a parlare del futuro di Fabregas, nonostante il contratto fino al 2028. Il tecnico spagnolo, potenzialmente ancora in corsa per un posto Champions, in un'in ... corrieredellosport.it Addio Nico Paz, eppure Fabregas: Lo dici te. La Champions può cambiare tutto?È stato un incrocio con una posta in palio decisamente più importante per il Como piuttosto che per il Napoli, rimasto fuori da tutte le. tuttomercatoweb.com Le parole di Fabregas tra Champions e futuro Cosa ha detto - facebook.com facebook #Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: "La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anni" x.com