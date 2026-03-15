È un Como da Champions | Roma rimontata Fabregas sale al quarto posto da solo

Il Como vince 2-1 contro la Roma e si posiziona al quarto posto in classifica, superando la Juventus e mantenendo il sogno di partecipare alla Champions League. La partita si è svolta il 15 marzo 2026 e ha visto i padroni di casa ottenere tre punti importanti per la corsa europea. La Roma, invece, ha subito una sconfitta che ha cambiato gli equilibri nella zona alta della classifica.

Como, 15 marzo 2026 – Fondamentale vittoria per il Como per 2-1 sulla Roma,che torna a scavalcare la Juventus, occupando il quarto posto valevole per la Champions. La partita si mette subito male per i lariani che vanno sotto dopo un rigore segnato da Malen. Poi gli azzurri sono protagonisti di una grande rimonta nel secondo tempo grazie a un Diao scatenato e ai gol firmati dalla coppia Douvikas-Carlos. Il primo tempo. Fabregas sorprende cambiando modulo. L’ex Arsenal e Barcellona sceglie un inedito 3-4-2-1, con tre centrali e sette centrocampisti dalle diverse caratteristiche, per dare ancora più intensità in mediana. Smolcic gioca nell'inedito ruolo di esterno destro alto e Baturina giostra da playmaker, al posto di Perrone infortunato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - È un Como da Champions: Roma rimontata, Fabregas sale al quarto posto da solo Articoli correlati Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto postoMalen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas. Leggi anche: Serie A, Como da Champions: aggancio al quarto posto Contenuti e approfondimenti su È un Como da Champions Roma rimontata... Temi più discussi: Varane: Al Como porteremo più italiani. Fra Coppa Italia e Champions non scelgo, voglio tutto; Como in picchiata sulla Champions: il 30% degli italiani ci crede dall'inizio; Corsa Champions, chi la perde si fa male. E il Como è la grande favorita; Colpo Champions del Como a Cagliari e Fabregas aggancia il 4° posto: decide una magia di Da Cunha. È un Como da Champions: Roma rimontata, Fabregas sale al quarto posto da soloDouvikas e Carlos ribaltano il vantaggio iniziale di Malen su rigore. I giallorosi protestano per la seconda ammonizionen a Wesley, giudicata eccessiva ... sport.quotidiano.net Il Como complica la corsa-Champions della RomaAll'iniziale vantaggio di Malen su rigore rispondono prima Douvikas, poi Diego Carlos. Gasperini scivola al sesto posto ... rainews.it Il Como batte la Roma ed è quarto da solo. Ora Fabregas non può nascondersi: l’Obiettivo dei Lariani è la Champions. facebook Lavoro clamoroso di Cesc #Fabregas e #Como quarto in classifica da solo. Comunque vada a finire la volata per la #Champions, già essere lì a giocarsela è davvero una grande impresa per la formazione biancoblù che oggi sul piano del gioco ha travolto la x.com