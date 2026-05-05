Fabio Vettori celebra l’Inter | le sue Formiche in festa per lo scudetto numero 21

Dopo la vittoria sul campo, l’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto. Fabio Vettori ha pubblicato un articolo in cui celebra questo successo, accompagnato da un’immagine di formiche, simbolo della squadra, che si festeggiano in modo festoso. L’articolo ripercorre i momenti della vittoria e i festeggiamenti, sia sul campo che sui social.

Dalla vittoria sul campo alla festa su carta. L’Inter torna a vincere e, puntuale, arriva anche l’omaggio di Fabio Vettori. L’artista trentino, noto per il suo universo creativo fatto di Formiche, ha realizzato una nuova opera per celebrare la squadra del cuore, confermando un legame che dura da.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate L’Inter può diventare campione d’Italia a Torino: tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21L'Inter può vincere lo Scudetto numero 21 della sua storia già nella prossima giornata a Torino con la giusta combinazione. Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria che vale lo scudetto numero 21: il pronosticoNella 35ª giornata del campionato di serie A si potrebbe concludere la corsa al titolo: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro i ducali per... Contenuti di approfondimento Si parla di: Conferito il grado di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata a Nicola Barone. La Marmolada, alla scuola ‘Europa’ il pannello di Fabio VettoriL'artista Fabio Vettori ha donato alla scuola media 'Europa' di Faenza un pannello dedicato alla Marmolada, popolata dalle sue formiche umanizzate. L'opera è stata collocata in uno spazio di lettura ... ilrestodelcarlino.it Il regalo del disegnatore Fabio Vettori al Comune: un pannello sulla MarmoladaUn grande pannello dedicato alla Marmolada, la regina delle Dolomiti, popolata dalle sue particolarissime formiche umanizzate e iperattive. È il regalo che Fabio Vettori, disegnatore e fumettista ... ilrestodelcarlino.it