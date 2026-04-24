L’Inter può diventare campione d'Italia a Torino | tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21
L'Inter ha la possibilità di conquistare il suo ventunesimo scudetto già nella prossima giornata di campionato, che si svolgerà a Torino. Per ottenere il titolo, è necessario che si verificano specifici risultati tra le squadre coinvolte. La vittoria o un pareggio con determinati esiti altrove potrebbero assicurare matematicamente il tricolore alla squadra nerazzurra.
L'Inter può vincere lo Scudetto numero 21 della sua storia già nella prossima giornata a Torino con la giusta combinazione. Decisivi i risultati di Napoli e Milan per la festa anticipata dei nerazzurri di Chivu.🔗 Leggi su Fanpage.it
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