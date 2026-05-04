A Monza si è verificato un incidente con esito fatale coinvolgendo un SUV. La scatola nera del veicolo è stata inviata all'estero per essere analizzata, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La perizia cinematica, che esaminerà i dati raccolti, potrà determinare i movimenti del veicolo e contribuire a chiarire le responsabilità della conducente. L’esito di questa analisi sarà fondamentale per il prosieguo delle indagini.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno i dati della scatola nera spedita all'estero?. Come influirà la perizia cinematica sulla responsabilità della conducente?. Chi erano esattamente i due motociclisti coinvolti nello scontro?. Perché l'analisi tecnica ha richiesto quasi due anni di attesa?.? In Breve Vittime Fabio Castelli di 55 anni e Manuel Luca Montella di 37 anni.. Ritardi per analisi scatola nera inviata all'estero presso la casa madre automobilistica.. Giudice Elena Sechi deve valutare velocità e precedenze all'incrocio di viale Battisti.. Impatto sociale tra le comunità di Monza e del comune di Bovisio Masciago.. Martedì 5 maggio 2026 si riunisce il tribunale di Monza per l’esito della perizia cinematica legata allo scontro mortale avvenuto in viale Battisti nel luglio del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro mortale a Monza: arriva la perizia sulla dinamica del SUV

Notizie correlate

Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schiantoMonza, 3 Maggio 2026 - E' atteso per martedì l'esito della perizia cinematica per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che nel...

Incidente mortale sulla provinciale: la procura dispone perizia sulla dinamicaDa ricostruire quanto accaduto il 3 marzo sulla Oria - Cellino: ha perso la vita il 46enne Oreste Pepe Milizia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schianto; Incidente stradale, morto un uomo di 43 anni; Piu’ sicurezza davanti al cimitero di Giussano: dopo l’incidente mortale si muove la politica; Incidente mortale in Valtellina, condanna con patteggiamento per un 44enne.

Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schiantoEra il luglio del 2024 quando persero la vita Fabio Castelli e Manuel Luca Montella. Sotto la lente degli esperti la velocità con cui viaggiavano l'auto e gli scooter e le precedenze da rispettare all ... ilgiorno.it

Serata di paura a Monza: cavalli in fuga in galleria, scontro con tre auto, morto un animalePaura a Monza ieri sera, dove due cavalli in fuga in galleria hanno provocato un incidente stradale, un animale è morto. Poteva trasformarsi in una strage ... ilnotiziario.net

Corriere della Sera. . Incidente mortale all’alba di domenica sul Raccordo anulare: automobilista si ferma a soccorrere un altro conducente dopo uno scontro e un’auto in arrivo travolge lui e altre persone. Tragico il bilancio: un morto e tre feriti. L'incidente è av - facebook.com facebook

Nel tg delle 14 #TgRSicilia Scontro mortale Scontro tra due auto sulla statale centotredici ad Acquedolci nel messinese. Nel violento impatto morti sul colpo due uomini. Feriti una ragazza e il giovane dell'altro mezzo x.com