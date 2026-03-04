Caserma La Marmora ancora una volta l' asta per l' acquisto va deserta

Nessuna proposta di acquisto è stata presentata finora per la caserma La Marmora, situata nel centro di Tarvisio nella Valcanale. L'asta per la vendita della grande struttura si è conclusa senza offerte. La proprietà rimane quindi ancora invenduta e senza nuove assegnazioni ufficiali. La caserma continua a essere inattiva e senza interventi di acquisizione.

Non si riesce a trovare un compratore per l'ex sito militare. La base d'asta, in questa occasione, era di 4 milioni e mezzo di euro Non è ancora stata formulata nessuna proposta di acquisto per la caserma La Marmora di Tarvisio, grande struttura che insiste nel centro della località della Valcanale. Anche nell'ultima occasione l'asta, che scadeva il 27 febbraio (base d'asta base fissato in quattro milioni e mezzo di euro), è andata deserta, come si era già verificato in passato. Il sito del Demanio, che si estende su 20mila metri quadrati, si trova vicino alle piste da sci, conta numerosi edifici e spazi aperti e da tempo cerca un possibile rilancio in un contesto di grande vocazione turistica.