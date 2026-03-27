Esistono luoghi capaci di cambiare il profilo di una città, dove l'architettura non si limita a costruire volumi, ma disegna nuovi stili di vita. È questo il caso del Botanico, l’ambizioso progetto di residenze private di pregio che sta riscrivendo le regole del benessere abitativo a Imola. Questa straordinaria occasione nasce dall'incontro tra una visione architettonica della A2 studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati e illuminata da una solida esperienza professionale dello Studio Immobiliare Imola. Da vent’anni punto di riferimento del settore, lo Studio Immobiliare Imola di Luca Cavina guida i propri clienti con un team di tecnici qualificati e collaboratori esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abitare il Futuro nel Cuore di Imola: Il Progetto "Botanico" ridefinisce il concetto di Casa

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